Імміграція та трансгендери в армії США: Байден планує скасувати низку указів Трампа

Демократ Джо Байден планує серйозно переглянути укази, ухвалені президентом США Дональдом Трампом протягом 2016-2020 років.

За даними американських ЗМІ, після вступу на посаду Байден скасує велику частину президентських постанов.

На думку експертів, поки що плани Джо Байдена збігаються з його передвиборчою програмою.

Найближчі плани Джо Байдена

Відновлення членства у Паризькій кліматичній угоді (Дональд Трамп підписав указ про вихід з угоди через неефективність та вибірковий підхід до виконання пунктів угоди). Відновлення членства у ВООЗ (Дональд Трамп підписав указ про підготовку до виходу з організації через зв’язки з Китаєм та можливу причетність до приховування фактів, пов’язаних з коронавірусом). Скасування заборони на імміграцію з багатьох мусульманських країн (Дональд Трамп обмежив кількість країн, громадянам яких дозволено приїздити до США, в основному – це країни-спонсори тероризму). Скасування заборони на службу в армії США трансгендерам (Дональд Трамп скасував попередній указ Барака Обами, пояснивши це пріоритетністю армії перемагати і захищати, а не витрачати колосальні кошти на медицину для окремих категорій солдатів).

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Решта пунктів програми Джо Байдена вимагатимуть підтримки Сенату.

За офіційними даними, ще жоден американський штат не сертифікував переможця у виборах президента, підрахунок голосів триває.

Вибори в США

За законом, вибори та інавгурація президента в США проводяться у визначені дати.

Вибори традиційно відбуваються 3 листопада, а інавгурація переможця – 20 січня.

Лише після проведення офіційної інавгурації новий президент вступає на посаду та займає Овальний кабінет у Білому домі.