У США надійшла перша партія вакцини проти Covid-19

У США здійснили першу повітряну поставку вакцин німецької фармкомпанії Pfizer з Брюсселя в аеропорт Чикаго. Очікується, що дозвіл на застосування цієї вакцини Управління з санітарного нагляду (FDA) видасть вже 10 грудня.

1 грудня Федеральна Авіаційна Адміністрація почала розробку нових правил для перевізників, щоб забезпечити належне транспортування препаратів.

Через те, що вакцину можна транспортувати винятково за наднизьких температур, авіатранспорт вимагає дозволу на перевезення більшої кількості сухого льоду для підтримки відповідного холоду. Сухий лід має небезпечні випари, через що дозволений обсяг наразі обмежений до тонни за політ.

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Крім того, німецька фармацевтична компанія BioNTech та її американський партнер Pfizer уже подали запит в Європейське агентство лікарських засобів на дозвіл на використання їхньої вакцини від коронавірусу в Європейському Союзі.

Компанія також розпочала подавати заявки до регуляторів в інших країнах, зокрема в Австралії, Канаді та Японії. Партнери підписали угоди про доставлення мільйонів доз вакцини, включаючи угоду з ЄС на 200 мільйонів доз, з додатковою можливістю ще 100 мільйонів доз.

Вакцина від Pfizer

У листопаді американська компанія Pfizer та її німецький партнер заявили про високу ефективність своєї вакцини. Вони вже почали доставляти препарат у США чартерними рейсами.

Його доправлять у деякі штати США, зокрема у Мічиган і Вісконсин. Також вакцину отримають у складах Бельгії та Німеччині. Таке рішення ухвалили для того, щоб якомога швидше розповсюдити препарат, тільки-но його затвердять відповідні органи.

Джерело: CNBC