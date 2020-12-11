Новообраний президент Молдови Майя Санду провела переговори з головою МЗС України Дмитром Кулебою, де пообіцяла, що візит до України буде її першою закордонною поїздкою на посаді.

Дмитро Кулеба висловив вдячність Майї Санду за її чітку і послідовну позицію щодо засудження російської агресії на Сході та окупації РФ українського Криму.

– Зі свого боку, ми і надалі підтримуватимемо територіальну цілісність Молдови в процесі придністровського врегулювання і спільно наполягатимемо на виведенні російських військ з регіону Придністров’я, – наголосив міністр.



















Перший візит на посаді президента: Санду офіційно відвідає Україну / 5 фотографий

На зустрічі також були присутні міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой, віцепрем’єр-міністр – міністр фінансів Молдови Сергій Пушкуце та голова парламенту Молдови Зінаїда Гречаний.

Міністри окремо домовилися провести двосторонні консультації з питань європейської інтеграції та з метою просування відповідних спільних ініціатив України та Молдови.

– Настав час взятися за вирішення хронічних проблем в наших двосторонніх відносинах та розпочати реалізацію амбітних спільних проектів у сфері торгівлі, інфраструктури, туризму, – наголосив Дмитро Кулеба.

Також буде докладено зусиль для відновлення міжпарламентського діалогу між Україною та Молдовою.

Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна зацікавлена в стабільності та процвітанні Молдови, де панують європейські та демократичні цінності.

Вивід військ РФ з Придністров’я

Наприкінці листопада Майя Санду офіційно виступила за виведення російських військ із невизнаного Придністров’ї.

Вона зауважила, що відновлення територіальної цілісності і незалежності республіки – головна позиція, яка буде просуватися у Молдові.

Наразі РФ визнана посередником у вирішенні конфлікту в Придністров’ї, а перемовини з невизнаною “владою” в Тирасполі тривають і досі.