Вибори в США 2020: як голосувала Колегія виборників

У США 14 грудня пройшло голосування членів Колегії виборників. Фактично це передостанній крок до офіційного оголошення Джо Байдена президентом США.

За результатами голосування колегії, наступним президентом США повинен стати демократ Джо Байден. Він набрав понад 270 голосів. Водночас чинний президент країни Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Проголосувати залишилося тільки Гаваям (чотири голоси). Однак там голосування стартує лише о 3.00 15 грудня.

Як проходить голосування Колегії

У США президента обирають не загальнонаціональним голосуванням, а через систему Колегії виборників, яка розподіляю голоси виборників між 50 штатами та округом Колумбія, пропорційно до їхнього населення. Загалом голосів 538.

Читайте: Вирішальний голос: як формується та працює Колегія виборників у США

Аби перемогли на президентських виборах кандидату варто набрати 270 голосів Колегії. За результатами виборів у 2020 році кандидат від демократів Джо Байден отримав 306 голосів, а республіканець Дональд Трамп – 232.

Процедура обрання нового президента США:

До 23 грудня бюлетені Колегії виборників США мають надійти до Вашингтона. 6 січня 2021 року їх повинні підрахувати Сенат і Конгрес країни.

Інавгурація новообраного президента США пройде 20 січня 2021 року. З цього моменту й починається відлік чотирирічної каденції нового президента.

У цей день новообраний очільник Білого дому та його заступник виступають з промовою до всіх американців.

Вибори в США

3 листопада в США відбулися вибори президента країни. У перегонах брали участь представник Демократичної партії Джо Байден і республіканець Дональд Трамп.

13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних.

24 листопада Дональд Трамп повідомив про готовність передати владу у США Джо Байдену. Він доручив відповідним органам розпочати процес, однак наголосив, що все одно судитиметься.