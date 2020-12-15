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Факти / Світ
Ольга Тетеріна |

Новорічний карантин: як Європа підготувалася до свят

Через активне поширення коронавірусу у світі нині країни змушені впроваджувати жорсткіші карантинні обмеження, щоб зменшити кількість інфікувань.

Європа не виняток. Країни, побоюючись нових спалахів хвороби, вже оголосили про впровадження нових карантинних заходів.

У Німеччині з 16 грудня до 10 січня діятиме суворий карантин. На Новий рік (31 грудня та 1 січня) оголошено заборону на зібрання, громадянам настійно рекомендується відмовитися від запуску феєрверків.

Із дотриманням карантинних вимог працюватимуть аптеки, галантереї, бензоколонки, банки, ощадкаси й поштові відділення. У школах припинять навчання у класах, а також закриють дитячі садки, а університети з 16 грудня переведуть на дистанційну форму навчання. Також в усій країні зачиняться магазини роздрібної торгівлі, окрім продовольчих.

Нідерланди оголосили про локдаун на п’ять тижнів. Нові заходи передбачають обмеження щодо зібрань більше ніж двома людьми, зокрема й удома. Виняток буде зроблено на три дні у період Різдва, коли буде дозволено зустрічі за участі трьох дорослих відвідувачів.

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Із 16 грудня всі громадські місця, дитячі садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, будуть закриті до 19 січня. Школи закриються до 18 січня.

Карантинні обмеження в Європі на новорічні свята

У Великій Британії теж ввели нові карантинні обмеження – будуть закритті паби та ресторани, окрім доставки та обслуговування навинос. На стадіонах заборонять присутність глядачів, а розважальні заклади мають залишатися закритими.

Уряд Греції на новорічні свята зробить послаблення. Із 7 грудня працюють магазини, які продають різдвяні іграшки.

Туристи, які приїжджають в країну, зобов’язані пройти 10 днів самоізоляції. Також вони мають надати результати тесту на коронавірус.

Із 7 грудня в Австрії також послабили карантин, але ресторани та готелі будуть зачинені до 7 січня. З 24 грудня у країні почнуть працювати підйомники. Мандрівники мають проходити 10-денний карантин.

На Новий рік дозволять збиратися компаніям до десяти осіб, також  працюватимуть роздрібні магазини і підприємства сфери послуг: перукарні та салони краси.

Італія ввела обмеження для тих, хто запланував відпустку в країні. Люди, які приїжджатимуть із 18 грудня 2020 року до 7 січня 2021 року, змушені будуть пройти 14-денний карантин.

А від 24 грудня до 2 січня в Італії діятиме нічна комендантська година, будуть обмеження на пересування між регіонами. Магазини, бари та ресторани на вихідні та у святкові дні будуть зачинені.

Карантинні обмеження в Європі на новорічні свята

Із 15 грудня у Франції діятиме комендантська година від 20.00 до 06.00. На Новий рік і Різдво не буде обмежень між регіонами Франції. Музеї, театри й кінотеатри будуть зачинені ще три тижні.

У Польщі карантин посилили після стрибка випадків зараження коронавірусом до 25 тис. на добу. Дистанційне навчання в школах продовжили до різдвяних канікул. Також до Різдва в Польщі не працюватимуть ресторани, бари, фітнес-студії та культурні установи.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 15 грудня у світі зареєстрували 73 190 418 випадків коронавірусу. У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна посідає 17-те місце – між Південною Африкою та Перу.

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