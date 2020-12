Оборонні заводи під загрозою: ЄС оновив список санкцій проти Білорусі

У четвер, 17 грудня Євросоюз втретє за рік ввів санкції проти Білорусі. Відтепер вони стосуватимуться і оборонних підприємств.

Йдеться про 140 ремонтний завод, що спеціалізується на ремонті танків, Агат – електромеханічний завод, який розробляє електроніку та автоматизовані системи управління, МЗКТ, який займається виробництвом колісних баз, а також Белтехекспорт, через який здійстюється продаж військової техніки за кордон.

в санкційному переліку було згадано великий приватний забудовник Dana Holdings і IT-компанія ТОВ Сінезіс.

Щодо фізичних осіб, то під санкціями опинилися:

Наталія Качанова – спікер палати парламенту Білорусі.

Анатолій Сивак – віце-прем’єр Білорусі.

Андрій Швед – генеральний прокурор Білорусі.

Санкції проти Білорусі

Головною причиною введення європейських санкцій проти Білорусі стала фальсифікація президентських виборів у серпні 2020 року та узурпація усієї повноти влади самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Європейські лідери неодноразово закликали білоруську владу почути свій народ на не порушувати закон заради збереження влади.

Олександр Лукашенко та його близьке оточення (загалом – 88 осіб), які опинилися під санкціями ще восени, не мають права в’їжджати на територію країн ЄС. Усі їхні рахунки, зосереджені в єврозоні, було заморожено.

Джерело: Official Journal of the EU