Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство міського глави П’ятихаток Гілала Ісаєва.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як зазначається, повідомлено про підозру 57-річному місцевому жителю за фактом замаху на умисне вбивство міського глави П’ятихаток Дніпропетровської області.

За інформацією прокуратури, вранці 26 травня поблизу будівлі П’ятихатської міської ради між чоловіками виник словесний конфлікт під час обговорення питання щодо самовільного використання комунальної власності.

В Офісі генпрокурора розповіли, що під час суперечки підозрюваний, який є місцевим фермером, завдав меру ножового удару в грудну клітину.

Наразі вирішується питання для обрання чоловіку запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває слідства та встановлення всіх обставин замаху.

У вівторок, 26 травня, до поліції надійшло повідомлення про напад на мера П’ятихаток Дніпропетровської області. Гілал Ісаєв перебуває у лікарні у тяжкому стані.

