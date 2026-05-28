Чи відключатимуть світло в Україні 29 травня: дані Укренерго
Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.
Проте в компанії закликають споживачів перенести енергоємні процеси у період з 11:00 до 15:00.
В Укренерго просять обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.
Як повідомляли у компанії, вранці 28 травня були знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях внаслідок російських атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури.
Як уточнили в Укренерго, через несприятливі погодні умови повністю або частково без світла залишилися понад 350 населених пунктів у 10 областях – Чернігівській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Закарпатській, Черкаській, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській.