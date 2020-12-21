Через новий штам Covid-19 країни масово зупиняють авіасполучення з Великою Британією

Протягом останньої доби через поширення нового штаму коронавірусу у Великій Британії чимало країн світу ввело додаткові обмеження.

Новий штам вірусу вже виявили в Італії, Нідерландах, Данії та навіть в Австралії і ПАР.

Які країни ввели обмеження через новий штам коронавірусу у Великій Британії, дізнавалися Факти ICTV.

Читайте: Подолав кордон Британії: ВООЗ заявила про поширення нового штаму Covid-19

Швейцарія. Авіасполучення з Великою Британією і ПАР призупинено.

Іспанія. Сполучення між країнами не закриватимуть, однак контроль за новоприбулими пасажирами посилять.

Латвія, Литва, Естонія. Авіасполучення з Великою Британією призупинено.

Бельгія. Авіасполучення з Великою Британією призупинено на добу з можливим продовженням. Рух поїздів припинено.

Саудівська Аравія. Авіасполучення з Великою Британією призупинено на тиждень.

Франція. Авіасполучення призупинено до 23 грудня.

Німеччина. Авіасполучення з Великою Британією буде закрито впродовж 21 грудня – 6 січня.

Туреччина. Прийом авіарейсів з Великої Британії, Данії, Нідерландів і ПАР призупинено.

Болгарія. Авіасполучення з Великою Британією буде закрито до 31 січня.

Нідерланди. Авіасполучення з Великою Британією призупинено до 1 січня.

Кіпр. Для новоприбулих пасажирів з Великої Британії діятиме двотижневий карантин.

Також до обмеження авіасполучення з Британією вже долучилися Канада, Аргентина, Марокко і Колумбія. Австрія та Швеція оголосять про своє рішення найближчим часом.

Україна наразі не повідомляла про офіційне обмеження чи закриття авіасполучення з країнами, де було виявлено новий штам коронавірусу.

Очікується, що невдовзі буде розроблено єдину стратегію введення обмежень всередині Євросоюзу.

В одній із останніх заяв ВООЗ назвала причину появи нового штаму коронавірусу на території Великої Британії.

Йдеться про можливість мутацій та здатність Covid-19 пристосовуватися до людського організму та умов навколишнього середовища.