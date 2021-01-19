Трамп заборонив США купувати безпілотники у Росії та Китаю

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє американським відомствам закуповувати безпілотники у Росії, Ірану, Китаю і КНДР.

В указі країни названі противниками США, загрозливими для національної безпеки.

– Термін іноземний противник передбачає КНДР, Іран, Китай, Росію або, як визначить Міністерство торгівлі, будь-яку іншу країну, територію, неурядову організацію, які причетні до довгострокових схем діяльності, несприятливої для національної і економічної безпеки США, – йдеться в указі.

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Глава Білого дому зазначив, що операції, у яких задіяні дрони, стосуються збору та зберігання конфіденційної інформації.

Політика США полягає в тому, щоб запобігти використанню коштів платників податків для придбання безпілотників, які можуть нести загрозу для національної безпеки.

Зв’язки Трампа з РФ

У Сенаті США заявили про намір розсекретити низку документів, які нібито підтверджують змову членів адміністрації чинного президента США Дональда Трампа з Російською Федерацією.

Підозри щодо зв’язку Трампа і його команди з Кремлем, заяви щодо втручання РФ у вибори президента США регулярно лунають з 2016 року.