Адміністрація Трампа повернула Кубу до списку держав-спонсорів тероризму

Куба знову повернулася до американського списку держав-спонсорів тероризму.

Про це у своєму Twitter повідомив держсекретар Майк Помпео.

Адміністрація Трампа наголосила на тому, що Куба неодноразово висловлювала підтримку актів міжнародного тероризму та переховує злочинців-втікачів із США.

Cuba’s continued support for terrorism in the Western Hemisphere must be stopped. Today the United States is returning Cuba to the State Sponsors of Terrorism list to hold the Castro regime accountable for its malign behavior.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2021