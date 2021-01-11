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Наташа Тарчевська |

Адміністрація Трампа повернула Кубу до списку держав-спонсорів тероризму

Куба знову повернулася до американського списку держав-спонсорів тероризму.

Про це у своєму Twitter повідомив держсекретар Майк Помпео.

Адміністрація Трампа наголосила на тому, що Куба неодноразово висловлювала підтримку актів міжнародного тероризму та переховує злочинців-втікачів із США.

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Куба-США

Виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму було ініційовано у 2015 році, в роки президентства демократа Барака Обами.

Політика щодо Куби наступного президента, республіканця Дональда Трампа, якісно змінилася.

Він розширив та посилив вже існуючі обмеження на кордоні між країнами, а також запровадив низку санкцій.

У жовтні Трамп рекордно знизив ліміт прийому біженців до США на 2021 рік. Згідно з законами США, в’їзд на територію країни заборонено громадянам тих країн, які було визнано державами-спонсорами тероризму.

Куба залишається однією із головних держав-партнерів Венесуели та комуністичного уряду Ніколаса Мадуро.

Адміністрація Трампа наголосила на тому, що Куба неодноразово висловлювала підтримку актів міжнародного тероризму та переховує злочинців-втікачів із США.

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