Адміністрація Трампа повернула Кубу до списку держав-спонсорів тероризму

Куба знову повернулася до американського списку держав-спонсорів тероризму.

Про це у своєму Twitter повідомив держсекретар Майк Помпео.

Адміністрація Трампа наголосила на тому, що Куба неодноразово висловлювала підтримку актів міжнародного тероризму та переховує злочинців-втікачів із США.

Cuba’s continued support for terrorism in the Western Hemisphere must be stopped. Today the United States is returning Cuba to the State Sponsors of Terrorism list to hold the Castro regime accountable for its malign behavior. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2021

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Куба-США

Виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму було ініційовано у 2015 році, в роки президентства демократа Барака Обами.

Політика щодо Куби наступного президента, республіканця Дональда Трампа, якісно змінилася.

Він розширив та посилив вже існуючі обмеження на кордоні між країнами, а також запровадив низку санкцій.

У жовтні Трамп рекордно знизив ліміт прийому біженців до США на 2021 рік. Згідно з законами США, в’їзд на територію країни заборонено громадянам тих країн, які було визнано державами-спонсорами тероризму.

Куба залишається однією із головних держав-партнерів Венесуели та комуністичного уряду Ніколаса Мадуро.

Адміністрація Трампа наголосила на тому, що Куба неодноразово висловлювала підтримку актів міжнародного тероризму та переховує злочинців-втікачів із США.