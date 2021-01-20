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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Китай увів санкції проти представників адміністрації Трампа, зокрема Помпео

Влада Китаю оголосила санкції проти представників адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа. У списку зокрема фігурує Майк Помпео – колишній державний секретар і віце-президент.

Санкції увели проти 28 політичних діячів, відтепер їм та їхнім родичам заборонений в’їзд. Крім того, обмеження діятимуть щодо співробітництва Китаю з компаніями, які мають відношення до цих осіб.

КНДР звинувачують американських політиків у порушенні суверенітету країни, втручанні у внутрішні справи та ображанні китайського народу.

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Санкції США проти українців

У січні Сполучені Штати Америки оголосили санкції проти українських компаній та фізичних осіб. У США стверджують, що вони втручалися у вибори президента США, а також співпрацювали з Росією.

Список осіб та організацій, проти яких ввели санкції, дивіться на Фактах ICTV. На подію відреагував Офіс президента України – винних обіцяли покарати.

Фото: Офіс президента

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