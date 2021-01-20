20 січня у США проходить інавгурація новообраного президента країни Джо Байдена.

До присяги Байдена веде глава Верховного суду США Джон Робертс, а віце-президента Камалу Харріс – суддя Верховного суду Соня Сотомаєр (перша жінка латиноамериканського походження на цій посаді. – Ред.).

Потім Джо Байден виголосить клятву президента та виступить з інавгураційною промовою.

Трансляція інавгурації Джо Байдена:

Розклад інавгурації Джо Байдена за київським часом:

15.00 – прощання Дональда Трампа. Однак воно проходитиме не в рамках інавгурації новообраного президента. Трамп анонсував свій захід у Меріленді.

17.30 – початок церемонії інавгурації. Відкривати її буде Леді Гага, виконуючи національний гімн. Також заплановано виступ Дженніфер Лопес. Потім до народу звернуться священослужителі, які є давніми друзями родини Байдена. Йдеться про католицького священика-єзуїта Дж. О’Донована і пастора єпископальної церкви африканських методистів Сильвестра Бімане.

19.00 – Джо Байден складе присягу і виступить на сходах Капітолія.

21.00 – сім’ї Байден, Харріс, Обама, Буш і Клінтон покладуть квіти на Арлінгтонському національному кладовищі.

Святкування Америки у прайм-тайм

21 січня о 03.30 за київським часом можна буде подивитися спеціальний випуск Святкування Америки у прайм-тайм, організатором якого виступив актор Том Хенкс. Відомо, що гостями стануть баскетболіст Карім Абдул-Джаббар, шеф-кухар Хосе Андрес, Ант Клемонс, Джон Бон Джові, Foo Fighters, Джон Ледженд, Єва Лонгорія, Демі Ловато, Лін Мануель-Міранда, Брюс Спрінгстін, Джастін Тімберлейк, Керрі Вашингтон та інші. Також зі зверненням виступлять Байден і Харріс.

Пандемія коронавірусу вносить свої корективи у традиції

Через поширення вірусу на святі будуть присутні не більше 200 осіб. На Національній алеї біля Капітолія вже встановили майже 200 тисяч прапорів, які символізують померлих від коронавірусу в США.

Також через пандемію довелося відмовитися від святкового параду. Альтернативою буде – віртуальний парад.

Інавгурація Байдена

Цьогорічна церемонія проходитиме дещо інакше, ніж зазвичай: на це вплинули і пандемія коронавірусу, і політичний неспокій у країні. Штурм Капітолія 6 січня спровокував острах, що під час інавгурації Байдена можуть статися повторні заворушення.

Детально про те, від яких традицій довелося відмовитися під час інавгурації Джо Байдена – читайте на Фактах ICTV.