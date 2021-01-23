Новообраний президент Сполучених Штатів Джо Байден найближчим часом не планує візити за кордон, однак він підтримуватиме контакти з міжнародними лідерами телефоном.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час щоденного брифінгу.

– Попри його (президента Байдена, – Ред.) бажання – і моє бажання, якщо це має значення – здійснити закордонний візит, я думаю, це займе трохи часу. Наразі я не маю оголошень, коли це відбудеться, – зазначила вона.

Водночас представниця Білого дому додала, що Байден має намір активно спілкуватися із закордонними партнерами.

– Я б очікувала, що наступного тижня відбудуться додаткові дзвінки іноземним лідерам, – зауважила Псакі.

Насамперед контакти почнуться із союзників та партнерів, зокрема з багатьма представниками Європи.

Посол України у Сполучених Штатах Америки Володимир Єльченко, який був на церемонії інавгурації 46-го президента США Джо Байдена, розповів, що українська сторона працює над реалізацією запрошення новообраного очільника США до Києва, а також над можливим візитом Володимира Зеленського до Вашингтона.

За словами Єльченка, спершу має відбутися телефонний контакт президентів. Українська сторона вже працює на цим та очікує, що це станеться досить швидко.