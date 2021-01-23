На протестах у Москві затримали дружину російського опозиціонера Олексія Навального Юлію Навальну.

– Вибачте за погану якість. Дуже погане світло в автозаку, – написала вона в Instagram і опублікувала фото.

Журналісти повідомили, що її затримали в районі вулиці Велика Дмитрівка, куди вона вийшла на протест, щоб підтримати свого чоловіка.

Видео задержания Юлии Навальной pic.twitter.com/RiIVG3QsS3 — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

23 січня у Росії проходять мітинги. Люди вимагають звільнити з СІЗО опозиційного політика Олексія Навального.

Його затримали 17 січня у московському аеропорту Шереметьєво. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 днів.

Наразі політик перебуває у слідчому ізоляторі Матроська тиша. Свій арешт він називає незаконним, тому закликав росіян виходити на протести.