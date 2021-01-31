Перед початком процесу про імпічмент команду Трампа залишили 5 адвокатів – ЗМІ

Перед початком процесу про імпічмент колишньому президенту США Дональду Трампу п’ятеро адвокатів з його команди відмовилися брати участь у справі і представляти сторону захисту.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела. Відомо, що начебто залишили команду Бутч Бауерс і Дебора Барб’є, які повинні були стати двома провідними адвокатами.

Також відмовилися брати участь у справі юрист Джош Говард з Північної Кароліни і Джонні Гассер і Грег Гарріс з Південної Кароліни.

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Імпічмент Трампу

Після штурму Капітолію 6 січня Палата представників США проголосувала за імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу.

Його звинувачують у підбурюванні до заколоту, коли натовп його прихильників увірвався в будівлю Конгресу. Саме у той момент затверджували перемогу новообраного президента США Джо Байдена.

Процес імпічменту Дональду Трампу розпочнеться 8 лютого.