Дев’ять країн ЄС отримали €14 млрд на боротьбу з наслідками Covid-19

Європейська комісія виділила €14 млрд дев’яти країнам ЄС за програмою SURE, тобто в рамках четвертого траншу фінансової підтримки для подолання наслідків пандемії.

Зокрема, Бельгія отримала €2 млрд, Кіпр – €229 млн, Угорщина – €304 млн, Латвія – €72 млн, Польща – €4,28 млрд, Словенія – €913 млн, Іспанія – €1,03 млрд, Греція – €728 млн та Італія – ​​€4,45 млрд.

Ці кошти дозволять покрити витрати, пов’язані з фінансуванням національних схем скороченого робочого часу, які вони запровадили у відповідь на пандемію коронавірусу.

За даними ЄК, загалом, починаючи з 2020 року, 15 країн ЄС отримали за програмою SURE вже €53,5 млрд.

Європейські країни, як і раніше, можуть подавати запити на отримання фінансової підтримки в рамках SURE, загальний обсяг якого становить до €100 млрд.

Чотириденний робочий тиждень в Іспанії

В Іспанії заявили про запуск пілотного проекту щодо впровадження чотириденного робочого тижня на 3 роки.

Проект недешевий – він обійдеться країні в €50 млн. Ці гроші підуть на підтримку компаній і підприємств, які скоротять час роботи своїх співробітників, не зменшуючи зарплати.

Джерело: European Commission