Вибухи в Конотопі Сумської області прогриміли зранку 8 червня, коли ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомили міський голова Конотопа Артем Семеніхін та начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Вибухи в Конотопі сьогодні, 8 червня: що відомо

За словами Артема Семеніхіна, під час ранкової атаки пролунали щонайменше три вибухи у Конотопі.

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Під удар потрапила цивільна інфраструктура, зокрема багатоповерховий будинок.

Унаслідок атаки частина міста залишилася без електропостачання.

— Половина міста без електроенергії, — повідомив Артем Семеніхін.

За попередньою інформацією, під час вибухів у Конотопі сьогодні, 8 червня, постраждали щонайменше троє людей. Усіх травмованих госпіталізували до реанімації.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами багатоповерхівки може перебувати щонайменше одна людина.

Для проведення пошукових робіт залучили спеціальне обладнання.

Інформація про остаточні наслідки вибухів у Конотопі 8 червня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 566-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Telegram-канал Konotop today

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