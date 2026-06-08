Вибухи в Конотопі: після атаки БпЛА половина міста без світла, під завалами шукають людей
Вибухи в Конотопі Сумської області прогриміли зранку 8 червня, коли ворог атакував місто ударними безпілотниками.
Про наслідки атаки повідомили міський голова Конотопа Артем Семеніхін та начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Вибухи в Конотопі сьогодні, 8 червня: що відомо
За словами Артема Семеніхіна, під час ранкової атаки пролунали щонайменше три вибухи у Конотопі.
Під удар потрапила цивільна інфраструктура, зокрема багатоповерховий будинок.
Унаслідок атаки частина міста залишилася без електропостачання.
— Половина міста без електроенергії, — повідомив Артем Семеніхін.
За попередньою інформацією, під час вибухів у Конотопі сьогодні, 8 червня, постраждали щонайменше троє людей. Усіх травмованих госпіталізували до реанімації.
Наразі пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами багатоповерхівки може перебувати щонайменше одна людина.
Для проведення пошукових робіт залучили спеціальне обладнання.
Інформація про остаточні наслідки вибухів у Конотопі 8 червня уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 566-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Telegram-канал Konotop today