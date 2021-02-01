Чотириденний робочий тиждень: в Іспанії планують запустити пілотний проект

В Іспанії розглядають варіант переходу на чотириденний робочий тиждень. У країні можуть запустити пілотний проект, завдяки якому час робочого тижня скоротиться до 32 годин.

Цей проект недешевий – він буде коштувати країні €50 млн. Ці гроші підуть на підтримку компаній і підприємств, які візьмуть у ньому участь.

Водночас вони мають скоротити час роботи своїх співробітників, але не зменшувати їм зарплати.

Розробники проекту сподіваються, що ініціатива буде успішною і посприяє тому, що працездатність людей збільшиться.

Це може привести до того, що компанії самі будуть впроваджувати нововведення, без підтримки з боку держави.

Допомога Україні від Іспанії

Іспанія допоможе Україні отримати вакцини проти коронавірусу.

Про це заявили представники уряду країни.

Детальніше про відносини між Україною та Іспанією читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ABC