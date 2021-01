Канада вже вимагає від тих, хто в’їжджає в країну, негативний тест на Covid-19 та пройти 14-денний карантин. Проте тепер після прибуття в аеропорту необхідно здати ще один тест.

Про нові вимоги до тих, хто подорожує, повідомив у Twitter прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

За його словам, результати такого тесту туристи чекатимуть протягом трьох днів в певному готелі, який оплачуватимуть власним коштом.

Тих, у кого тест виявиться позитивним, переводитимуть до спеціальних карантинних установ.

– Ми також посилюємо заходи щодо підвищення ефективності контролю за міжнародними рейсами. Починаючи з наступного тижня, всі міжнародні пасажирські рейси повинні приземлятися в чотирьох аеропортах: Калгарі, Монреалі, Торонто і Ванкувері, – написав Трюдо.

Update on our border: We have some of the strictest border measures in the world, and today we’re strengthening them. ⤵️

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 29, 2021