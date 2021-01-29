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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Обов’язковий тест в аеропорту: Канада посилює правила в’їзду

Канада вже вимагає від тих, хто в’їжджає в країну, негативний тест на Covid-19 та пройти 14-денний карантин. Проте тепер після прибуття в аеропорту необхідно здати ще один тест.

тест на коронавірус

Про нові вимоги до тих, хто подорожує, повідомив у Twitter прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

За його словам, результати такого тесту туристи чекатимуть протягом трьох днів в певному готелі, який оплачуватимуть власним коштом.

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Тих, у кого тест виявиться позитивним, переводитимуть до спеціальних карантинних установ.

– Ми також посилюємо заходи щодо підвищення ефективності контролю за міжнародними рейсами. Починаючи з наступного тижня, всі міжнародні пасажирські рейси повинні приземлятися в чотирьох аеропортах: Калгарі, Монреалі, Торонто і Ванкувері, – написав Трюдо.

 

Окрім того, уже з неділі, 31 січня, і до кінця квітня скасовуються рейси до Мексики та країн Карибського басейну.

Канада наприкінці грудня отримала перші 168 тис. доз вакцини від коронавірусу компанії Moderna.

До того у Канаді вже почалася вакцинація препаратом Pfizer та BioNTech.

Джерело: Justin Trudeau

Фото: Pexels

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