Штурм Капітолія: у США планують створити комісію для розслідування

У США планують створити незалежну комісію для розслідування причин штурму Капітолія 6 січня аналогічну такому ж органу, який з’ясовував мотиви та винних у терактах 11 вересня 2001 року.

У комісії не буде обмежень за часом. Конгрес США планує слухання, під час яких допитають ватажків груп, які брали участь у підготовці та штурмі.

Також Палата представників розгляне закон про втручання у процес виборів та виділить фінанси на посилену безпеку на території Капітолія.

Хоча Палата представників проголосувала за імпічмент Дональда Трампа через тиждень після насильницького нападу, проте Сенат виправдав його.

Імпічмент Дональда Трампа

У США провалили імпічмент Дональда Трампа в Сенаті. За імпічмент проголосували 57 осіб, проти – 43. Для звинувачення 45-го президента США імпічмент повинні були підтримати 67 сенаторів, тобто хоча б дві третини.

Вперше в США процедура імпічменту щодо президента країни двічі протягом каденції розглядалася у Сенаті, проте не знайшла підтримки у сенаторів.