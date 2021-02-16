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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Штурм Капітолія: у США планують створити комісію для розслідування

У США планують створити незалежну комісію для розслідування причин штурму Капітолія 6 січня аналогічну такому ж органу, який з’ясовував мотиви та винних у терактах 11 вересня 2001 року.

Капитолий

У комісії не буде обмежень за часом. Конгрес США планує слухання, під час яких допитають ватажків груп, які брали участь у підготовці та штурмі.

Також Палата представників розгляне закон про втручання у процес виборів та виділить фінанси на посилену безпеку на території Капітолія.

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Хоча Палата представників проголосувала за імпічмент Дональда Трампа через тиждень після насильницького нападу, проте Сенат виправдав його.

Імпічмент Дональда Трампа

У США провалили імпічмент Дональда Трампа в Сенаті. За імпічмент проголосували 57 осіб, проти – 43. Для звинувачення 45-го президента США імпічмент повинні були підтримати 67 сенаторів, тобто хоча б дві третини.

Вперше в США процедура імпічменту щодо президента країни двічі протягом каденції розглядалася у Сенаті, проте не знайшла підтримки у сенаторів.

Джерело: The Washington Post

Фото: Depositphotos

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