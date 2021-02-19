Втілення Російською Федерацією політичного проекту Північний потік 2 не лише загрожує енергетичній безпеці країн Європи, а й несе сумнівні перспективи для підтримання рівноваги в екосистемі Балтійського моря.

Росія, зокрема, нехтує технологічними процедурами та екологічними обмеженнями під час добудови гілки Б трубопроводу.

Йдеться про дотримання суднами забезпечення затвердженого маршруту під час переходу з порту Мукран (Німеччина) до місця проведення робіт у виключній морській економічній зоні Данії.

Так, упродовж останніх місяців судна Фінвал, Умка, криголами Владислав Стрижов та Юрий Топчев неодноразово проходили в німецьких територіальних водах через зону зимівлі птахів, де рух суден заборонено.

Як відомо, Росія поновила інтенсивні роботи з добудови трубопроводу ударними темпами. На глибинах 65-70 м трубу укладають вдвічі швидше, ніж на значно менших глибинах.

Такий темп зумовлений політичним рішенням – якнайшвидше завершити будівництво, за радянською традицією приурочивши закінчення до свята дня Росії – 12 червня.