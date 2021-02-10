Канадський уряд та органи безпеки вивчають аудіозапис, на якому людина, котру джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом.

За словами особи, голос якої схожий на главу МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, є тисячі можливостей пояснити збиття літака, і однією з таких може бути навмисний напад на нього двома або трьома розвідниками.

Крім того, людина на записі стверджує, що політичне та військове керівництва Ірану можуть ніколи не розкрити правду щодо катастрофи.

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Спеціальний представник прем’єр-міністра Канади Ральф Гудейл заявив, що уряд та розвідувальні органи країни отримали копію аудіозапису ще в листопаді. Він додав, що канадські спецслужби оцінюють справжність запису та розглядають усі докази.

8 січня 2020 року Корпус вартових ісламської революції Ірану збив в небі над Тегераном рейс PS752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України двома ракетами класу земля-повітря, внаслідок чого загинули всі 176 людей на борту, зокрема 11 громадян України.

Як сталася авіакатастрофа літака МАУ, на якому етапі розслідування і чи виплатять родичам загиблих в авіакатастрофі компенсації, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: CBC News