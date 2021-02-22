Facebook заблокував новини про необхідність вакцинації проти Covid-19

Компанія Facebook почала блокувати повідомлення про користь та необхідність вакцинації від коронавірусу. Це сталося через заборону політичної реклами та пов’язані з нею алгоритми.

Соціальна мережа видалила повідомлення про механізми дії вакцини та розташування пунктів для вакцинації. У Facebook визнали наявність проблеми і заявили, що вже відновили рекламу щеплень двох спільнот.

Facebook запровадив заборону на політичну рекламу приблизно за тиждень до виборів президента США в листопаді 2020 року. Після цього компанія негласно продовжила у своїх сервісах заборону на подібні матеріали, хоча її планували зняти через тиждень після голосування.

Facebook

Facebook заблокував перегляд і публікування новин австралійцям на платформі через запропоновані в країні закони, які змушують цифрових гігантів платити за журналістику.

Австралійські видавці можуть продовжувати публікувати новинний контент на Facebook, але австралійська аудиторія не може переглядати або ділитися посиланнями та повідомленнями.

Джерело: Politico