Одна з лідерів білоруської опозиції, Марія Колеснікова, отримає Міжнародну жіночу нагороду за мужність Державного департаменту США.

Нагорода присуджується тим, хто часто попри ризик для себе, проявив надзвичайну хоробрість у просуванні миру, правосуддя, захисті прав людини, гендерного рівноправ‘я та захисті прав жінок.

Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе віртуальну церемонію вручення премії 8 березня.

— U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) March 5, 2021