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Марія Степанюк |

Марія Колеснікова отримає нагороду за відвагу Держдепартаменту США

Одна з лідерів білоруської опозиції, Марія Колеснікова, отримає Міжнародну жіночу нагороду за мужність Державного департаменту США.

Марія Колеснікова отримає нагороду за відвагу Держдепартаменту США

Нагорода присуджується тим, хто часто попри ризик для себе, проявив надзвичайну хоробрість у просуванні миру, правосуддя, захисті прав людини, гендерного рівноправ‘я та захисті прав жінок.

Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе віртуальну церемонію вручення премії 8 березня.

З особливою промовою під час церемонії виступить дружина президента США Джо Байдена – Джилл Байден.

Лауреатками премії цього року також стали представниці М’янми, Камеруну, Китаю, Колумбії, Демократичної Республіки Конго, Гватемали, Ірану, Непалу, Сомалі, Іспанії, Шрі-Ланки, Туреччини та Венесуели.

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Також Блінкен присудить почесну нагороду сімом афганським активісткам, котрих вбили у 2020 році за прихильність справі поліпшення життя своїх співвітчизників.

У жовтні 2020 року норвезькі парламентарі висунули білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало на Нобелівську премію миру 2021 року.

Ініціатором виступив норвезький депутат Гейр Тоскедал, повідомила білоруська асоціація у Норвегії RAZAM.

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