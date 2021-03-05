Одна з лідерів білоруської опозиції, Марія Колеснікова, отримає Міжнародну жіночу нагороду за мужність Державного департаменту США.

Нагорода присуджується тим, хто часто попри ризик для себе, проявив надзвичайну хоробрість у просуванні миру, правосуддя, захисті прав людини, гендерного рівноправ‘я та захисті прав жінок.

Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе віртуальну церемонію вручення премії 8 березня.

Learn more about the International Women of Courage Award 2021: https://t.co/vt7mBosFv9#IWOC2021 pic.twitter.com/vfqqff2F5P — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) March 5, 2021

З особливою промовою під час церемонії виступить дружина президента США Джо Байдена – Джилл Байден.

Лауреатками премії цього року також стали представниці М’янми, Камеруну, Китаю, Колумбії, Демократичної Республіки Конго, Гватемали, Ірану, Непалу, Сомалі, Іспанії, Шрі-Ланки, Туреччини та Венесуели.

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Також Блінкен присудить почесну нагороду сімом афганським активісткам, котрих вбили у 2020 році за прихильність справі поліпшення життя своїх співвітчизників.

У жовтні 2020 року норвезькі парламентарі висунули білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало на Нобелівську премію миру 2021 року.

Ініціатором виступив норвезький депутат Гейр Тоскедал, повідомила білоруська асоціація у Норвегії RAZAM.