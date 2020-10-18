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Факти / Світ

Тихановську, Колесникову та Цепкало висунули на Нобелівську премію миру 2021

Норвезькі парламентарі висунули білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало на Нобелівську премію миру 2021 року.

Ініціатором виступив норвезький депутат Гейр Тоскедал, повідомила білоруська асоціація у Норвегії RAZAM.

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– Вони заслуговують на похвалу за боротьбу за чесні вибори та натхнення для мирної опозиції проти незаконного режиму в Білорусі, – пояснив депутат.

Kjære venner!

Vi gleder oss til å dele med dere en helt overveldende nyhet:

I dag, under Solidaritetsaksjonen til…

Опубліковано Hviterussisk forening i Norge RAZAM Неділя, 18 жовтня 2020 р.

Ситуація у Білорусі

У Мінську 18 жовтня пройшов Партизанський марш на знак єдності з робітниками заводів столиці, які підтримали протести у Білорусі.

Силовики уже затримали понад 70 учасників протестів, заявляють правозахисники.

Мітинги у Білорусі не стихають з 9 серпня, коли на чергових президентських виборах переміг чинний президент Олександр Лукашенко.

Джерело: Hviterussisk forening i Norge RAZAM

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