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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Мария Колесникова получит награду за отвагу Госдепартамента США

Одна из лидеров белорусской оппозиции, Мария Колесникова, получит Международную женскую награду за мужество Государственного департамента США.

Мария Колесникова получит награду за отвагу Госдепартамента США

Награда присуждается тем, кто часто несмотря на риск для себя, проявил необычайную храбрость в продвижении мира, правосудия, защите прав человека, гендерного равноправия и защите прав женщин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет виртуальную церемонию вручения премии 8 марта.

С особой речью во время церемонии выступит супруга президента США Джо Байдена — Джилл Байден.

Лауреатками премии этого года также стали представительницы Мьянмы, Камеруна, Китая, Колумбии, Демократической Республики Конго, Гватемалы, Ирана, Непала, Сомали, Испании, Шри-Ланки, Турции и Венесуэлы.

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Также Блинкен присудит почетную награду семи афганским активисткам, которых убили в 2020 году за приверженность делу улучшения жизни своих соотечественников.

В октябре 2020 норвежские парламентарии выдвинули белорусских оппозиционерок Светлану Тихановську, Марию Колесникову и Веронику Цепкало на Нобелевскую премию мира 2021 года.

Инициатором выступил норвежский депутат Гейр Тоскедал, сообщила белорусская ассоциация в Норвегии RAZAM.

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