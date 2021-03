Одна из лидеров белорусской оппозиции, Мария Колесникова, получит Международную женскую награду за мужество Государственного департамента США.

Награда присуждается тем, кто часто несмотря на риск для себя, проявил необычайную храбрость в продвижении мира, правосудия, защите прав человека, гендерного равноправия и защите прав женщин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет виртуальную церемонию вручения премии 8 марта.

