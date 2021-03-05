Одна из лидеров белорусской оппозиции, Мария Колесникова, получит Международную женскую награду за мужество Государственного департамента США.

Награда присуждается тем, кто часто несмотря на риск для себя, проявил необычайную храбрость в продвижении мира, правосудия, защите прав человека, гендерного равноправия и защите прав женщин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет виртуальную церемонию вручения премии 8 марта.

Learn more about the International Women of Courage Award 2021: https://t.co/vt7mBosFv9#IWOC2021 pic.twitter.com/vfqqff2F5P — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) March 5, 2021

С особой речью во время церемонии выступит супруга президента США Джо Байдена — Джилл Байден.

Лауреатками премии этого года также стали представительницы Мьянмы, Камеруна, Китая, Колумбии, Демократической Республики Конго, Гватемалы, Ирана, Непала, Сомали, Испании, Шри-Ланки, Турции и Венесуэлы.

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Также Блинкен присудит почетную награду семи афганским активисткам, которых убили в 2020 году за приверженность делу улучшения жизни своих соотечественников.

В октябре 2020 норвежские парламентарии выдвинули белорусских оппозиционерок Светлану Тихановську, Марию Колесникову и Веронику Цепкало на Нобелевскую премию мира 2021 года.

Инициатором выступил норвежский депутат Гейр Тоскедал, сообщила белорусская ассоциация в Норвегии RAZAM.