У Лондоні чоловік напав на трьох підлітків з ножем. У результаті трагедії загинув 19-річний хлопець, ще одного підлітка госпіталізували до лікарні.

Інцидент трапився о 14.00 за місцевим часом (о 16.00 за київським) поблизу залізничної станції Уайт Харт Лейн, що на півдні Лондона.

На місце прибула бригада швидкої, однак 19-річного хлопця не вдалося врятувати. 18-річного підлітка з ножовими пораненнями забрали до лікарні. Третій хлопець обійшовся легкими травмами.

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Різанина у Китаї

Схожий інцидент трапився наприкінці 2020 року у Китаї. Чоловік з ножем напав на перехожих – сім осіб померли, стільки ж отримали поранення.

Крім того, під час затримання підозрюваного постраждав правоохоронець. Подробиці різанини у Китаї читайте на Фактах ICTV.