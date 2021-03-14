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Анастасія Дячкіна |

На заводі Tesla в США стався спалах Covid-19: заразилися близько 450 працівників

На заводі Tesla в Каліфорнії стався спалах коронавірусу, заразилося близько 450 осіб.

На заводі Tesla в США стався спалах Covid-19: заразилися близько 450 працівників

Про спалах на заводі було відомо й раніше, проте точну кількість хворих не розкривалося.

Спочатку кількість випадків захворювання зросла до 125 у грудні з 11 у травні.

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В кінці березня 2020 року через швидке поширення коронавірусу у США головний виконавчий директор виробника електромобілів Tesla Inc Ілон Маск оголосив про припинення роботи заводу.

Підприємство відкрили в розпал пандемії.

У 2020 році акції компанії Tesla стрімко додали у вартості. Це принесло Ілону Маску величезний дохід і зробило його найбагатшою людиною у світі.

У січні статки американського підприємця вперше перевищили $200 млрд.

Джерело: The Washington Post

Фото: Dreamstime

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