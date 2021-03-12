Керівник прес-служби Державного департаменту США Нед Прайс назвав умову для запровадження нових санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2.

Нові обмеження можуть затвердити, якщо протягом трьох місяців американська адміністрація визначить додаткових юридичних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу.

– Якщо ця діяльність відповідатиме критеріям для запровадження санкцій, то у мене немає жодних сумнівів у тому, що ця адміністрація виконає вимоги закону, – зазначив Нед Прайс під час свого виступу у Twitter-акаунті зовнішньополітичного відомства.

За його словами, якщо заходи будуть необхідні, відомство повідомить про це додатково.

Санкції проти Північного потоку-2

На початку березня у США повідомили, що можуть уже у травні заявити про запровадження санкцій проти проекту газопроводу Північний потік-2.

У Вашингтоні вважають, що це невдала угода для Європи.

Детальніше про санкції проти Північного потоку-2 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Department of State