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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Зачиняє ресторани, школи та магазини: Італія посилює карантин

З 15 березня у більшості регіонів Італії закриваються магазини, ресторани і школи.

Коронавірус

Влада планує, що нові обмежувальні заходи будуть скасовані після Великодніх свят, які відзначаються цього року з 3 до 5 квітня. У ці три дні обмежувальні заходи, ймовірно, будуть особливо суворими.

Прем’єр-міністр Італії Серджо Маттарелла застерігає співвітчизників від нового спалаху коронавірусної хвороби.

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Коронавірус у світі

Захворюваність на коронавірус у світі тримається на високому рівні. За останню добу Covid-19 заразилися ще майже 500 тис. людей на планеті.

За даними ВООЗ, загальна кількість інфікованих коронавірусом сягнула 118,7 млн. З них 2 634 370 – померли від ускладнень, тільки за останню добу зафіксовано майже 10 тис. летальних випадків.

Головні новини про коронавірус станом на 14 березня, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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