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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Закрывает рестораны, школы и магазины: Италия усиливает карантин

С 15 марта в большинстве регионов Италии закрываются магазины, рестораны и школы.

Коронавірус

Власти планируют, что новые ограничительные меры будут отменены после Пасхальных праздников, которые отмечаются в этом году с 3 до 5 апреля. В эти три дня ограничительные меры, вероятно, будут особенно строгими.

Премьер-министр Италии Серджо Маттарелла предостерегает соотечественников от новой вспышки коронавирусной болезни.

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Коронавирус в мире

Заболеваемость коронавирусом в мире держится на высоком уровне. За последние сутки Covid-19 заразились еще почти 500 тыс. человек на планете.

По данным ВОЗ, общее количество инфицированных коронавирусом достигло 118,7 млн. Из них 2 634 370 – умерли от осложнений, только за последние сутки зафиксировано почти 10 тыс. летальных случаев.

Главные новости о коронавирусе по состоянию на 14 марта, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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