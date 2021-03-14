С 15 марта в большинстве регионов Италии закрываются магазины, рестораны и школы.

Власти планируют, что новые ограничительные меры будут отменены после Пасхальных праздников, которые отмечаются в этом году с 3 до 5 апреля. В эти три дня ограничительные меры, вероятно, будут особенно строгими.

Премьер-министр Италии Серджо Маттарелла предостерегает соотечественников от новой вспышки коронавирусной болезни.

Коронавирус в мире

Заболеваемость коронавирусом в мире держится на высоком уровне. За последние сутки Covid-19 заразились еще почти 500 тыс. человек на планете.

По данным ВОЗ, общее количество инфицированных коронавирусом достигло 118,7 млн. Из них 2 634 370 – умерли от осложнений, только за последние сутки зафиксировано почти 10 тыс. летальных случаев.

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