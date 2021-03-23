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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Китай відповів на санкції від Європейського Союзу

Китай відповів на санкції, які Європейський Союз ввів за порушення прав людини в Сіньцзян-уйгурському автономному районі.

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Пекін назвав такий крок Євросоюзу втручанням у китайські внутрішні справи та вжив заходів у відповідь.

Про це йдеться на сайті МЗС Китаю.

Китай вирішив ввести санкції проти 10 європейських парламентарів, вчених та політиків, а також проти чотирьох європейських юридичних осіб.

У китайському санкційному списку опинилися п’ятеро депутатів Європарламенту, нідерландський парламентар, депутат з Бельгії, член литовського сейму, а також німецький та шведський вчені.

– Вказаним особам та членам їхніх сімей забороняється в’їзд на материковий Китай, Гонкокг та Макао. Їм та зв’язаним з ними компаніям та інститутам також буде обмежено контакти з Китаєм, – заявили в МЗС.

Також санкції були накладені на комітет Ради ЄС з питань політики та безпеки, підкомітет Європарламенту щодо прав людини.

Санкції проти Китаю

22 березня Європейський Союз затвердив нові санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї, Еритреї, Південного Судану та Лівії за порушення прав людини.

Загалом під обмеження Європейського Союзу потрапили 11 людей.

Нові санкції за порушення прав людини Європейський Союз узгодив ще 17 березня. Тоді повідомляли, що двоє зазначених у списку громадян Росії відповідальні за так звані чистки гомосексуалістів у Чечні.

Джерело: МЗС Китаю 

Фото: Depositphotos

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