У ЄС офіційно домовилися про запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу, які будуть необхідні для подорожей.

Про це заявила очільник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

– Важливий крок вперед. Це наближає нас до мети – мати сертифікат до червня, щоб європейці змогли безпечно подорожувати цього літа, – написала Урсула фон дер Ляєн.

Водночас, за її словами, паспорти вакцинації будуть доступні для всіх.

Паспорти про вакцинацію проти коронавірусу

Для відновлення безпечних подорожей у світі розпочали запроваджувати паспорти про вакцинацію проти коронавірусу.

В Іспанії такі цифрові сертифікати вакцинації від Covid-19 можуть затвердити вже у травні, максимум – у червні.

Детальніше про запровадження паспортів про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ursula von der Leyen