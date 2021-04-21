ЄС протидіятиме спробам РФ зобразити себе посередником конфлікту – Боррель

Євросоюз може розглянути декілька варіантів щодо протидії російській агресії на території України та намаганням РФ зобразити себе посередником, а не стороною конфлікту.

Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

– Напруженість в Україні та біля її держкордонів стрімко зростає. Рада ЄС із закордонних справ направила чіткий сигнал про колективну підтримку суверенітету і територіальної цілісності української держави, — наголосив дипломат.

За словами Борреля, міністри закордонних справ під час зустрічі основну увагу зосередили саме на Україні та на тому, як ЄС найкращим чином може підтримати її в розв’язанні такої проблеми, як посилення військової присутності Росії.

Також він наголосив, що дипломати країн ЄС домовилися про те, що вони повинні говорити єдиним голосом у двосторонніх контактах із Росією, на всіх міжнародних форумах, зокрема G7, ОБСЄ та на переговорах із США.

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Окрім того, високий представник ЄС та голова Євроради Шарль Мішель підтвердили свою участь у саміті Кримської платформи, яка має відбутись 23 серпня 2021 року в Києві.

Нещодавно Боррель заявив, що ЄС вимагає від Росії відвести війська від кордону України, бо це викликає тривогу.

Водночас він наголосив, що відносини з Росією стають дедалі напруженішими.

Джерело: EEAS