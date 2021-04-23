У США не виключають можливості запровадження нових санкцій проти РФ, заявила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі.

– Ми зберігаємо за собою право введення додаткових санкцій в майбутньому. Указ президента дозволяє нам зробити це, – наголосила Дженніфер Псакі.

Не виключено, що нові санкції можуть запровадити у зв’язку зі ставленням до ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального у колонії.

Прес-секретар ще раз закликала Росію надати Навальному належну медичну допомогу.

Реакція США на дії Росії

Виконувач обов’язки заступника глави місії США при ОБСЄ Елізабет Розеншток-Сіллер заявила, що Росія повинна негайно припинити нарощувати війська у Криму, зупинити провокації на Донбасі та вивести військових зі сходу.

Розеншток-Сіллер наголосила, що попри те, що РФ намагається приховати свої злочини проти кримських татар, українців та інших етнічних і релігійних меншин в Криму, міжнародна спільнота бачить всі ці утиски.