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Факти / Світ / Росія
Софія Зінов'єва |

Ми зберігаємо за собою право введення додаткових санкцій проти Росії – Білий дім

Білий Дім

У США не виключають можливості запровадження нових санкцій проти РФ, заявила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі.

– Ми зберігаємо за собою право введення додаткових санкцій в майбутньому. Указ президента дозволяє нам зробити це, – наголосила Дженніфер Псакі.

Не виключено, що нові санкції можуть запровадити у зв’язку зі ставленням до ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального у колонії.

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Прес-секретар ще раз закликала Росію надати Навальному належну медичну допомогу.

Реакція США на дії Росії

Виконувач обов’язки заступника глави місії США при ОБСЄ Елізабет Розеншток-Сіллер заявила, що Росія повинна негайно припинити нарощувати війська у Криму, зупинити провокації на Донбасі та вивести військових зі сходу.

Розеншток-Сіллер наголосила, що попри те, що РФ намагається приховати свої злочини проти кримських татар, українців та інших етнічних і релігійних меншин в Криму, міжнародна спільнота бачить всі ці утиски.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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