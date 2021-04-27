У США заявили про готовність брати участь в організації зустрічі американського президента Джо Байдена і очільника РФ Володимира Путіна, однак термінів проведення заходу поки не називають.

Інформацію озвучила під час регулярного брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

– Ми поки що до цього не дійшли. Ми, звичайно, дуже хочемо (провести зустріч двох лідерів, – Ред.), – зазначила Джен Псакі, коментуючи питання про можливу зустріч президентів у червні.

За її словами, суспільству повідомлять деталі заходу, однак поки жодних узгоджених термінів немає.

Зустріч Байдена і Путіна

У квітні у РФ озвучили терміни проведення зустрічі президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна.

За інформацією помічника російського президента Юрія Ушакова, вона може відбутися у червні 2021 року.

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Джерело: The White House