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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Терміни зустрічі Байдена та Путіна не підтверджені – Білий дім

Терміни зустрічі Байдена та Путіна не підтверджені – Білий дім

У США заявили про готовність брати участь в організації зустрічі американського президента Джо Байдена і очільника РФ Володимира Путіна, однак термінів проведення заходу поки не називають.

Інформацію озвучила під час регулярного брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

– Ми поки що до цього не дійшли. Ми, звичайно, дуже хочемо (провести зустріч двох лідерів, – Ред.), – зазначила Джен Псакі, коментуючи питання про можливу зустріч президентів у червні.

За її словами, суспільству повідомлять деталі заходу, однак поки жодних узгоджених термінів немає.

Зустріч Байдена і Путіна

У квітні у РФ озвучили терміни проведення зустрічі президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна.

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За інформацією помічника російського президента Юрія Ушакова, вона може відбутися у червні 2021 року.

Детальніше про зустріч Байдена та Путіна читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The White House

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