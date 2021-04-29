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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Помер астронавт Майкл Коллінз

Майкл Коллінз

28 квітня на 91-му році життя помер один із трьох членів екіпажу першої пілотованої місії на Місяць Аполлон-11 Майкл Коллінз. Про смерть космонавта повідомила його родина.

– Він помер після відважної боротьби з раком. Останні дні провів мирно, поруч із сім’єю, – йдеться в повідомленні рідних.

Співчуття з приводу смерті Майкла Коллінза оприлюднила NASA:

– Ми сумуємо через смерть астронавта Аполлона-11 Майкла Коллінза, який здійснив перший політ людства на поверхню іншого світу.

Спогад про Майкла Коллінза залишили й у Держдепартаменті США.

– Він присвятив своє життя служінню NASA як космонавт і департаменту як помічник державного секретаря з громадських справ. Здобутки Майкла Коллінза залишиться в пам’яті назавжди, – зазначили в Держдепартаменті.

Майкл Коллінз і політ на Місяць

Майкл Коллінз побував у космосі двічі. Першого разу – у складі триденної місії Джеміні-10 в липні 1966 року.

Другого разу був пілотом командного модуля місії Аполлон-11 в липні 1969 року.

Він залишався на орбіті, у той час як Ніл Армстронг і Баз Олдрін стали першими людьми, що ступили на Місяць.

Про Майкла Коллінза та політ на Місяць читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Michael Collins

Фото: Michael Collins

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