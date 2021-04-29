28 квітня на 91-му році життя помер один із трьох членів екіпажу першої пілотованої місії на Місяць Аполлон-11 Майкл Коллінз. Про смерть космонавта повідомила його родина.

– Він помер після відважної боротьби з раком. Останні дні провів мирно, поруч із сім’єю, – йдеться в повідомленні рідних.

Family Statement on Passing of Astronaut Michael Collins pic.twitter.com/6OAw7CzFaz — Michael Collins (@AstroMCollins) April 28, 2021

Співчуття з приводу смерті Майкла Коллінза оприлюднила NASA:

– Ми сумуємо через смерть астронавта Аполлона-11 Майкла Коллінза, який здійснив перший політ людства на поверхню іншого світу.

We mourn the passing of Apollo 11 astronaut Michael Collins, who piloted humanity’s first voyage to the surface of another world. An advocate for exploration, @AstroMCollins inspired generations and his legacy propels us further into the cosmos: https://t.co/47by569R56 pic.twitter.com/rKMxdTIYYm — NASA (@NASA) April 28, 2021

Спогад про Майкла Коллінза залишили й у Держдепартаменті США.

– Він присвятив своє життя служінню NASA як космонавт і департаменту як помічник державного секретаря з громадських справ. Здобутки Майкла Коллінза залишиться в пам’яті назавжди, – зазначили в Держдепартаменті.

Today, we honor the life of Michael Collins. He dedicated his life to service, including as a @NASA astronaut and here at the Department, where he served as Assistant Secretary of State for Public Affairs. @AstroMCollins‘s legacy of space diplomacy will be remembered. pic.twitter.com/TiehbRYXY0 — Department of State (@StateDept) April 28, 2021

Майкл Коллінз і політ на Місяць

Майкл Коллінз побував у космосі двічі. Першого разу – у складі триденної місії Джеміні-10 в липні 1966 року.

Другого разу був пілотом командного модуля місії Аполлон-11 в липні 1969 року.

Він залишався на орбіті, у той час як Ніл Армстронг і Баз Олдрін стали першими людьми, що ступили на Місяць.

Про Майкла Коллінза та політ на Місяць читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Michael Collins

Фото: Michael Collins