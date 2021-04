28 квітня на 91-му році життя помер один із трьох членів екіпажу першої пілотованої місії на Місяць Аполлон-11 Майкл Коллінз. Про смерть космонавта повідомила його родина.

Співчуття з приводу смерті Майкла Коллінза оприлюднила NASA:

We mourn the passing of Apollo 11 astronaut Michael Collins, who piloted humanity’s first voyage to the surface of another world. An advocate for exploration, @AstroMCollins inspired generations and his legacy propels us further into the cosmos: https://t.co/47by569R56 pic.twitter.com/rKMxdTIYYm

Спогад про Майкла Коллінза залишили й у Держдепартаменті США.

Today, we honor the life of Michael Collins. He dedicated his life to service, including as a @NASA astronaut and here at the Department, where he served as Assistant Secretary of State for Public Affairs. @AstroMCollins‘s legacy of space diplomacy will be remembered. pic.twitter.com/TiehbRYXY0

— Department of State (@StateDept) April 28, 2021