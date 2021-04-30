Посольство США рекомендувало своїм громадянам, які перебувають у РФ, залишити країну до 15 червня, якщо термін їхної візи, спливає.

Американці, які хочуть залишитись у Російській Федерації повинні звернутись до відділу Міністерства внутрішніх справ для оформлення всіх необхідних документів.

Також прес-служба представництва США у Росії повідомляє, що з 12 травня посольство скоротить штат працівників на 75% через заборону на наймання іноземних громадян.

Скорочено буде також кількість консульських послуг.

Обмеження іноземних посольств у РФ

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про заходи впливу на “недружні дії США та інших іноземних держав“.

Цим указом вводяться санкції щодо дипломатичних представництв держав, які РФ віднесла до недружніх.

До цього списку потрапили США, не виключено, що до переліку можуть додати і Чехію, Польщу, Литву, Латвію і Естонію.

Джерело: Посольство і консульство США в Росії