Герцог Сассекський Гаррі під час виступу на зірковому благодійному концерті в Лос-Анджелесі закликав розповсюджувати вакцини проти коронавірусу всім та всюди.

Також він високо оцінив роботу медичних працівників під час пандемії Covid-19.

– Сьогодні свято кожного з вас, – звернувся до лікарів герцог Сассекський. – Увесь минулий рік ви провели в битві мужньо й самовіддано, щоб захистити всіх нас. Ми повинні висловити вам неймовірну вдячність. Дякую!

Принц Гаррі з’явився на заході Global Citizen’s Vax Live: The Concert to Reunite the World разом із Дженніфер Лопес, Беном Аффлеком, Селеною Гомес та Джиммі Кіммелом.

Дружина принца Меган Маркл, яка чекає на появу другої дитини, залишилася вдома.

Усі присутні на концерті люди були вакциновані проти коронавірусу.

Захід із промоції коронавірусних вакцин став першим публічним виступом Гаррі після похорону дідуся – принца Філіпа – 17 квітня й першим в США з того часу, як вони з Меган дали своє інтерв’ю Опрі Вінфрі в березні.

Похорон принца Філіпа

17 квітня у Великій Британії поховали принца Філіпа – чоловіка королеви Єлизавети ІІ і герцога Единбурзького.

Щоб попрощатися із дідусем, 11 квітня до Великої Британії прилетів принц Гаррі.

За інформацією ЗМІ, королівська сім’я влаштувала йому “холодний прийом” під час його нетривалого перебування на батьківщині.