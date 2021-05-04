PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Людмила Грубник |

Facebook ухвалить рішення щодо акаунтів Трампа 5 травня

Дональд Трамп

5 травня 2021 року Наглядова рада (Oversight Board), яка стежить за розміщенням контенту у соціальних мережах Facebook і Instagram, затвердить рішення щодо акаунтів колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у повідомленні органу у Twitter.

У середу його члени оголосять рішення щодо того, чи можна буде відновити офіційні сторінки екс-очільника у межах цих онлайн-майданчиків.

Нині акаунти Трампа у цих соціальних мережах заблоковані.

Блокування акаунтів Трампа

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій США.

Читайте
Трамп може відновити проведення мітингів у травні - ЗМІ

Мітинги закінчилися насильством і смертями людей. Через це його акаунти у соціальних мережах заблокували.

Більше новин про Дональда Трампа читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: Oversight Board

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка