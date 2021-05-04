5 травня 2021 року Наглядова рада (Oversight Board), яка стежить за розміщенням контенту у соціальних мережах Facebook і Instagram, затвердить рішення щодо акаунтів колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у повідомленні органу у Twitter.

У середу його члени оголосять рішення щодо того, чи можна буде відновити офіційні сторінки екс-очільника у межах цих онлайн-майданчиків.

Нині акаунти Трампа у цих соціальних мережах заблоковані.

Блокування акаунтів Трампа

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій США.

Мітинги закінчилися насильством і смертями людей. Через це його акаунти у соціальних мережах заблокували.

Більше новин про Дональда Трампа читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: Oversight Board