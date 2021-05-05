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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

В країнах ЄС вперше дозволили споживання їстівних черв’яків

В країнах ЄС вперше дозволили споживання їстівних черв’яків

Єврокомісія ухвалила рішення, яке передбачає дозвіл на споживання сушених борошняних черв’яків.

Личинки великого борошняного хрущака стали першими комахами, які можна додавати до харчового раціону.

Першим постачальником личинок стане французька компанія Agronutris.

Зазначається, що вона буде єдиним постачальником протягом п’яти років, і тільки потім на ринок допустять конкурентів.

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В Єврокомісії підкреслили, що продукти з комах дозволять перейти до більш стійкої продовольчої системи.

Наразі європейські експерти працюють над рішеннями щодо іще 14 продуктів з комах.

Що це за комахи

Головна цінність сушених борошняних черв’яків полягає в тому, що це – альтернативне джерелом білків.

Окрім цих личинок, цвіркуни і коники довгий час входять до харчового раціону у багатьох країнах світу.

Водночас експерти попереджають, що споживання цих черв’яків може викликати алергію.

У зв’язку з цим німецьке Федеральне відомство із захисту прав споживачів та безпеки продуктів харчування закликало вказувати на упаковках головну інформацію про можливі реакції організму.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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