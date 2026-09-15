В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація, дію яких було подовжено до 31 жовтня 2026 року.

Мобілізувати можуть чоловіків призовного віку, які не мають відстрочки та за станом здоровʼя можуть виконувати військовий обовʼязок.

Чи можуть мобілізувати чоловіка, якщо в нього є бронь від мобілізації, та що робити, якщо заброньованому прийшла повістка – дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Що таке бронювання від мобілізації

Бронювання – це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка надається працівникам органів державної влади, підприємств, установ і організацій з метою забезпечення їхнього функціонування в особливий період.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Чи можуть мобілізувати людину, у якої є бронь

Згідно з законом України Про мобілізацію, представники ТЦК не мають права мобілізувати людину, яка має бронювання від служби в армії.

Втім працівники військкоматів часто зловживають своїми повноваженнями та через необізнаність громадян видають повістки заброньованим людям, відправляють на проходження ВЛК і далі розподіляють по військових частинах для несення служби.

Що робити, якщо вам прийшла повістка, але є бронь

У коментарі для Фактів ICTV адвокатка адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова пояснила, що сам факт бронювання від роботи не означає виключення людини з військового обліку або втрати нею статусу військовозобов’язаного.

За її словами, важливо чітко розмежовувати поняття відстрочки (або бронювання) і повного зняття з обліку, адже це різні юридичні механізми.

Бронювання фактично лише тимчасово обмежує можливість мобілізації конкретної особи, але не скасовує її обов’язків перед державою в межах законодавства про військовий облік.

Тому навіть заброньовані працівники можуть отримувати повістки і бути викликаними до територіальних центрів комплектування.

Як зазначає адвокатка, у таких випадках це не завжди означає мобілізацію — часто йдеться про:

уточнення персональних або облікових даних,

перевірку інформації,

оновлення документів.

Окремою підставою також може бути направлення на військово-лікарську комісію, зокрема якщо особа раніше мала статус обмежено придатної.

Крім того, виклик може бути пов’язаний із виконанням інших процедурних вимог, передбачених чинним законодавством. Загальний висновок полягає в тому, що бронювання не звільняє людину від взаємодії з системою військового обліку.

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