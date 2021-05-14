У США не вважають, що до кібератак на нафтопровід Colonial Pipeline причетний Кремль, однак хакери, які це зробили, ймовірно, перебувають на території Росії.

Про це під час брифінгу повідомив президент США Джо Байден.

– ФБР опублікувало подробиці атаки, тож це може убезпечити інших від того, щоб стати новими жертвами, як Colonial Pipeline. Ми не думаємо, що російська влада стоїть за цією атакою. Але ми віримо, що злочинці, які її здійснили, живуть у Росії, – зазначив Джо Байден.

За його словами, Вашингтон перебуває на зв’язку із Москвою для того, щоб відповідальні країни здійснили рішучі кроки проти цих хакерських мереж.

Також Байден наголосив, що важливою залишається міжнародна співпраця, яка дозволить протистояти діяльності таких хакерських груп. Про це він говоритиме з Путіним під час майбутньої зустрічі.

– Ми працюємо над тим, аби спробувати отримати певний міжнародний стандарт, щоб уряди знали, що з їхньої території відбуваються злочинні дії, й що ми всі разом протистоятимемо цим кримінальним угрупованням. І я очікую, що це стане однією з тем для обговорення із президентом Путіним, – додав президент.

Хакерська атака на Colonial Pipeline

У травні хакерська група здійснила атаку на Colonial Pipeline – компанію, що постачає майже половину від усього бензину на Східне узбережжя США.

Через це довелося призупинити діяльність підприємства. За прогнозами, його робота може повністю відновитися до кінця тижня.

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