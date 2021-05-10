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Факти / Світ
Людмила Богданова |

США оголосили про надзвичайний стан через кібератаку на трубопровід

трубопровід Colonial Pipeline США

У неділю, 9 травня, уряд США запровадив надзвичайний стан через хакерську атаку на найбільший трубопровід Colonial Pipeline. Через його відключення президент Джо Байден може запровадити низку заходів для забезпечення постачання палива до міст та аеропортів східного узбережжя США.

Також влада може залучити до транспортування палива судна і скасувати низку вимог для перевезень. Після відключення Colonial Pipeline паливо почали перевозити транспортом – водіям збільшили кількість часу, який вони можуть проводити за кермом.

Атаку на трубопровід здійснила хакерська група DarkSide у четвер, 6 травня. Зловмисники захопили майже 100 ГБ даних і попросили за це викуп.

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ВМС США перехопили судно

9 травня крейсер ВМС США перехопив судно з великою кількістю зброї без розпізнавальних знаків. Інцидент трапився у водах Аравійського моря.

На борту були китайські гвинтівки та російські ракети. Кому вони призначалися, поки невідомо.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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