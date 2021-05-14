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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Генсек ООН закликав Ізраїль і Палестину до негайного припинення обстрілів

генсек оон гутерриш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Ізраїль та Палестину до негайного припинення бойових дій на території сектора Гази. Також він вимагає розпочати деескалацію конфлікту.

– Із поваги до духу свята Ураза-байрам, я закликаю до негайної деескалації та припинення бойових дій у Газі та Ізраїлі, – сказав він.

За словами генсека ООН, зараз загинуло дуже багато мирних жителів, які ні в чому не винні.

Окрім того, на його думку, палестинсько-ізраїльський конфлікт може посилити радикалізацію і екстремізм у всьому регіоні.

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Загострення на Близькому Сході

Терористична організація ХАМАС за останні три дні із території сектора Гази випустив по Ізраїлю понад 1,5 тис. ракет.

Водночас в армії Ізраїлю заявили, що близько 350 з них не долетіли, а ще кілька сотень – збиті системою протиповітряної оборони Залізний купол.

Детальніше про палестинсько-ізраїльський конфлікт читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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