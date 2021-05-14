Генсек ООН закликав Ізраїль і Палестину до негайного припинення обстрілів

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Ізраїль та Палестину до негайного припинення бойових дій на території сектора Гази. Також він вимагає розпочати деескалацію конфлікту.

– Із поваги до духу свята Ураза-байрам, я закликаю до негайної деескалації та припинення бойових дій у Газі та Ізраїлі, – сказав він.

За словами генсека ООН, зараз загинуло дуже багато мирних жителів, які ні в чому не винні.

Окрім того, на його думку, палестинсько-ізраїльський конфлікт може посилити радикалізацію і екстремізм у всьому регіоні.

Out of respect for the spirit of Eid, I appeal for an immediate de-escalation and cessation of hostilities in Gaza and Israel. Too many innocent civilians have already died. This conflict can only increase radicalization and extremism in the whole region. — António Guterres (@antonioguterres) May 13, 2021

Читайте Армія оборони Ізраїлю зруйнувала офіси та вбила лідерів військової розвідки ХАМАС

Загострення на Близькому Сході

Терористична організація ХАМАС за останні три дні із території сектора Гази випустив по Ізраїлю понад 1,5 тис. ракет.

Водночас в армії Ізраїлю заявили, що близько 350 з них не долетіли, а ще кілька сотень – збиті системою протиповітряної оборони Залізний купол.

Детальніше про палестинсько-ізраїльський конфлікт читайте на Фактах ICTV.