Генсек ООН закликав Ізраїль і Палестину до негайного припинення обстрілів

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Ізраїль та Палестину до негайного припинення бойових дій на території сектора Гази. Також він вимагає розпочати деескалацію конфлікту.
– Із поваги до духу свята Ураза-байрам, я закликаю до негайної деескалації та припинення бойових дій у Газі та Ізраїлі, – сказав він.
За словами генсека ООН, зараз загинуло дуже багато мирних жителів, які ні в чому не винні.
Окрім того, на його думку, палестинсько-ізраїльський конфлікт може посилити радикалізацію і екстремізм у всьому регіоні.
Out of respect for the spirit of Eid, I appeal for an immediate de-escalation and cessation of hostilities in Gaza and Israel. Too many innocent civilians have already died. This conflict can only increase radicalization and extremism in the whole region.
— António Guterres (@antonioguterres) May 13, 2021
Загострення на Близькому Сході
Терористична організація ХАМАС за останні три дні із території сектора Гази випустив по Ізраїлю понад 1,5 тис. ракет.
Водночас в армії Ізраїлю заявили, що близько 350 з них не долетіли, а ще кілька сотень – збиті системою протиповітряної оборони Залізний купол.
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