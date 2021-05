Генсек ООН закликав Ізраїль і Палестину до негайного припинення обстрілів

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Ізраїль та Палестину до негайного припинення бойових дій на території сектора Гази. Також він вимагає розпочати деескалацію конфлікту.

За словами генсека ООН, зараз загинуло дуже багато мирних жителів, які ні в чому не винні.

Окрім того, на його думку, палестинсько-ізраїльський конфлікт може посилити радикалізацію і екстремізм у всьому регіоні.

Out of respect for the spirit of Eid, I appeal for an immediate de-escalation and cessation of hostilities in Gaza and Israel. Too many innocent civilians have already died. This conflict can only increase radicalization and extremism in the whole region.

— António Guterres (@antonioguterres) May 13, 2021