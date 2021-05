Генсек ООН призвал Израиль и Палестину к немедленному прекращению обстрелов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Палестину к немедленному прекращению боевых действий на территории сектора Газы. Также он требует начать деэскалацию конфликта.

По словам генсека ООН, сейчас погибло очень много мирных жителей, которые ни в чем не виноваты.

Кроме того, по его мнению, палестино-израильский конфликт может усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе.

Out of respect for the spirit of Eid, I appeal for an immediate de-escalation and cessation of hostilities in Gaza and Israel. Too many innocent civilians have already died. This conflict can only increase radicalization and extremism in the whole region.

— António Guterres (@antonioguterres) May 13, 2021