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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Треба і надалі вивчати причини походження коронавірусу – Блінкен

ентоні блінкен

У США вважають, що потрібно і надалі вивчати причини виникнення коронавірусу. Тих даних, які нині є у науковців, недостатньо.

Про це під час прес-конференції у Вашингтоні заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Ні, я не задоволений результатами попереднього розслідування. І, так, вважаю за потрібне подальше розслідування, – сказав Ентоні Блінкен.

Блінкен пояснив, що важливо зрозуміти, де і як почав поширюватися коронавірус, щоб світова спільнота у схожих ситуаціях розуміла, як потрібно діяти.

Поїздка експертів ВООЗ до Китаю

На початку 2021 року фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я відвідали Китай, де вивчали походження коронавірусу.

Однак ця робота не дозволила дати однозначну відповідь на питання, де і як виник вірус.

Детальніше про походження коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Department of State

Фото: Getty Images

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