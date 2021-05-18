ЄС подовжив санкції проти кіберзлочинців із РФ та Китаю

Рада ЄС подовжила ще на рік кіберсанкції проти громадян Російської Федерації та Китаю.

Зокрема, обмежувальні заходи діятимуть до 18 травня 2022 року включно.

Нині такі санкції застосовують до восьми фізичних осіб і чотирьох компаній, які вважаються кіберзлочинцями.

Вони передбачають заморожування активів у банках країн ЄС та заборону на поїздки на території ЄС.

Водночас фізичним та юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти цим особам.

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У липні 2020 року Євросоюз ввів санкції проти структур і громадян Росії і Китаю через кібератаки.

До санкційного списку потрапили четверо росіян, двоє громадян Китаю і дві організації із Китаю та КНДР.

Зокрема, йдеться про кібератаки проти Організації із заборони хімічної зброї і кібератаки, відомі як WannaCry і NotPetya, а також про операцію Cloud Hopper.

Джерело: Рада ЄС