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Факти / Світ
Людмила Грубник |

США проти: у Держдепі озвучили позицію щодо будівництва Північного потоку-2

Північний потік -2.

США продовжують не підтримувати будівництво російського газопроводу Північний потік-2.

Цю позицію підкреслив під час спілкування з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом державний секретар США Ентоні Блінкен.

– Держсекретар Блінкен підкреслив прихильність США співпраці з союзниками та партнерами для протидії російським зусиллям, спрямованим на підрив нашої колективної безпеки. У цьому напрямку він зазначив, що США чинять протидію будівництву трубопроводу Північний потік-2, – пише прес-служба Держдепу США.

Крім того, сторони обговорили важливість спільної праці для вирішення викликів, які створюють Китай та Росія.

Санкції проти Північного потоку-2

США вважають будівництво Північного потоку-2 невдалим проектом для Європи.

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Однак президент Джо Байден не має наміру запроваджувати санкції проти компаній, причетних до його будівництва.

Більше новин про будівництво Північного потоку-2 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. Departament of State

Фото: Getty Images

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